Tekirdağ İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan dubleks daire icradan satılığa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 2.350.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 16.01.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

TAŞINMAZIN KAYDI VE ÖZELLİKLERİ: Tekirdağ İl, Süleymanpaşa İlçe, 0 Ada, 2482 Parsel, KÖSEİLYAS Mahalle/Köy, Zemin+1+Çatı /18 Nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Dubleks mesken taşınmaz borçlu adına tam hisselidir. dava konusu taşınmazın zemin+1 normal kat +çatı katı olan betonarme ve bahçeli bina olduğu tespit edilmiştir.Binanın zemin katında antre,salon,1 oda ,mutfak ,banyo ,tuvalet ,merdiven kovası ve iki teras balkon 1.katında 4 oda ,çamaşır odası ,banyo ve ebeveyn banyosu meridven kovası ,2 balkon ,çatı katında 2 oda ,banyo tubvalet bir arada hacimlerinden oluşmaktaıdr. .Taşınmazda banyo tuvaletler ve balkonar seramik diğer tüm alanlar laminant parke,banyolar ve tuvalet duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. .Daire giriş kapısı çelik ,iç kapılar ahşep ,pencere doğramaları PVC vew ısı camlıdır. .Katlar arası merdiven basamakları mermer kaplıdır. duvarlar saten ,tavanlar tavan vboyası ile boyalıdır. .meskenin altında

Yüzölçümü : 13.509,26 m2

Arsa Payı : 4/96

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı ayrık nizam 2 kat konut alanındadır.

Kıymeti : 2.350.000,00 TL

KDV Oranı : %18

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