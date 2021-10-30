Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 30.10.2021 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.10.2021 08:03
    ABONE OL

    Tekirdağ Süleymanpaşa'da bulunan dubleks daire icradan satılığa çıkartıldı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Tekirdağ Süleymanpaşa'daki dubleks daire fiyatıyla ön plana çıkıyor.

    Ev alacaklara kaçırılmaz fırsat!

    Tekirdağ İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan dubleks daire icradan satılığa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 2.350.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 16.01.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    TAŞINMAZIN KAYDI VE ÖZELLİKLERİ: Tekirdağ İl, Süleymanpaşa İlçe, 0 Ada, 2482 Parsel, KÖSEİLYAS Mahalle/Köy, Zemin+1+Çatı /18 Nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Dubleks mesken taşınmaz borçlu adına tam hisselidir. dava konusu taşınmazın zemin+1 normal kat +çatı katı olan betonarme ve bahçeli bina olduğu tespit edilmiştir.Binanın zemin katında antre,salon,1 oda ,mutfak ,banyo ,tuvalet ,merdiven kovası ve iki teras balkon 1.katında 4 oda ,çamaşır odası ,banyo ve ebeveyn banyosu meridven kovası ,2 balkon ,çatı katında 2 oda ,banyo tubvalet bir arada hacimlerinden oluşmaktaıdr. .Taşınmazda banyo tuvaletler ve balkonar seramik diğer tüm alanlar laminant parke,banyolar ve tuvalet duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. .Daire giriş kapısı çelik ,iç kapılar ahşep ,pencere doğramaları PVC vew ısı camlıdır. .Katlar arası merdiven basamakları mermer kaplıdır. duvarlar saten ,tavanlar tavan vboyası ile boyalıdır. .meskenin altında
    Yüzölçümü : 13.509,26 m2
    Arsa Payı : 4/96
    İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı ayrık nizam 2 kat konut alanındadır.
    Kıymeti : 2.350.000,00 TL
    KDV Oranı : %18

    İlana gitmek için tıklayınız

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tarihi günde tarihi açılış!
    Haberler Emlak&OTO Tekirdağ Süleymanpaşa'da bulunan dubleks daire icradan satılığa çıkartıldı
        SON DAKİKA