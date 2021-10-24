Amasya Suluova'da 8.016 m2 tarla icradan satılığa çıkarıldı

Suluova İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 8.016 m2 tarla icradan satılığa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 601.229 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 14.12.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

TAŞINMAZIN KAYDI VE ÖZELLİKLERİ:

Amasya ili Suluova İlçesi Oğulbağı köyü köyönü mevkii 112 ada 17 parsel tarla vasıflı taşınmaz

Amasya ili Suluova İlçesi Oğulbağı köyü köyönü mevkii 112 ada 17 parselde bulunan tapu kaydında tarla niteliğinde olan taşınmaz 8.016,39 m2 lik alana sahip olup keşif günü itibariyle; killi-tınlı toprak yapısında olup tarım yapmak için iyi derinlikte, organik maddece iyi, ortalama %1-2 meyilli, drenaj sorunu olmayan ve bu özellikleriyle 1. sınıf tarım arazisidir. Parsel Suluova İlçesi merkezine ve Oğulbağı köyü yerleşim yeri alanına yakın , ilçe mücavir alanı ve imar planı dışında arazi yolu bulunan sulu bir tarım parselidir.Parsel üzerinde bölgede sulu şartlarda yetiştirilebilen tüm tarla ürünlerini yetiştirmeye uygundur. Parselin Suluova İlçesi Hürriyet Mahallesine sınır konumda bulunması nedeniyle yerleşime de uygundur. Parsel üzerinde keşif günü itibariyle 2. ürün silajlık mısır bitkisi ekilidir.

Yüzölçümü : 8.016,39 m²

İmar Durumu :Suluova belediyesinden alınan bilgiye göre parsel belediye imar ve mücavir alanı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 601.229,25 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :13/07/2012 tarihli -1917 yevmiye numaralı 3083 sayılı kanuna göre toplulaştırma alanına alınmıştır. Ayrıca Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 14/12/2021 günü 14:20 - 14:25 arası

2. Satış Günü : 10/01/2022 günü 14:20 - 14:25 arası

Satış Yeri : Suluova adliyesi icra müdürlüğü

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