İstanbul Esenyurt'ta icradan satılık ucuza daire

Büyükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından Esenyurt'ta bulunan 65 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 185 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 9 Aralık 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Bina betonarme karkas tarzda inşa edilmiştir. Bodrum, zemin ile 4 adet normal kattan oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede binanın ortak merdiven mahallerinin mermer kaplı olduğu, merdiven korkuluklarının mevcut ve krom malzemeden olduğu, binada tek asansör bulunduğu belirlenmiştir. Binanın yapılış tarzı, yapım işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi ve kalitesi nazara alınarak sınıfının 2. sınıf inşaat olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın özellikleri içerisine girilmek suretiyle belirlenmiştir. Ayrıca ilgili Belediye'deki mimari projesi de incelenmiştir. Buna göre taşınmazda kiracı bulunmaktadır. Taşınmaz; hol, banyo + wc, ayrı wc, mutfak, 2 adet oda, 1 adet salon ile balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Net: 65,13 m2dir. Taşınmazın dış kapısı çelik, iç kapıları ahşap pres olup pencere doğramaları çift camlı ve pvc den mamuldür. Dış kapısı çelik olan taşınmazın iç kapıları ahşap prestir. Taşınmazda ıslak zeminler seramik/fayans, kuru zeminler ise laminant parke kaplıdır. Tavan ve duvar yüzeyleri boyalı olan taşınmazın tavan yüzeylerinde kartonpiyer bulunmaktadır. Taşınmazda vitrifiye ve armatürler, anahtar, priz ve sigortalar, tezgah ve dolaplar, radyatörler tamdır. Taşınmazda doğalgaz bağlantısı mevcuttur. Isınma buna uygun kombi sistemdir.

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