İstanbul Fatih'te icradan satılık ucuza daire

İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından Fatih'te bulunan 65 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 350 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 14 Aralık 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Fatih İlçesi, Sümbülefendi Mahallesi, Yarıcılar Sokak, No:3 adresinde yer alan apartmanda bulunan tapuya göre 7 nolu bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmaz projesine göre; 2 bodrum + zemin+4 normal katlı şekilde, betonarme karkas tarzda akrilik esaslı boya malzeme dış cepheli, kiremit çatılı, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Bina dahilinde projesine göre;2.bodrum katında bina ortak alanları, 1.bodrum, zemin ve normal katların her birinde 2'şer adet daire olmak üzere 12 bağımsız bölüm yer almaktadır. Bina girişi projesinde ve yerinde sokak cephesinden zemin kattan sağlanmaktadır. Binanın katlar arası irtibatını sağlayan merdiven basamakları ve kat sahanlıkları mermer kaplı olup, bina dış cephesi kompozit dış cephe kaplamasıdır. Binanın elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz tesisatları tamdır. "7 nolu daire binanın 2.normal katında mimari projeye göre bina girişi baz alındığında sol ön cephede konumludur. Taşınmaz salon, 2 oda, mutfak, banyo, WC, antre ve 2. Balkon olarak projelendirilmiş olup yaklaşık 65,00 m2 net; 75,00 m2 brüt kapalı alanlıdır. Taşınmaz mesai saatleri itibari ile görülememiş, emsal taşınmazlar incelenmiş ve mimari proje tetkik edilmiş olup mahal incelemesi neticesinde yerinde yapılan gözlemlerde taşınmazın dış kapısının çelik, pencerelerinin ise PVC olduğu görülmüştür. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.

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