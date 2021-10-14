İzmir Urla’da 5+1 dubleks daire icradan satışta

Urla İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 5+1 dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 127 bin 249 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dubleks dairenin satış tarihi 14 Ocak 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Tapu kaydına göre İzmir İli Urla İlçesi, Çamlıçay Mahallesi, Biçeralanı Mevkii, 3639 Ada 1 parsel sayılı, 5.515,36 m2 alanlı Tarla nitelikli ana gayrimenkul üzerinde bulunan, 6/228 arsa paylı D Blok 1. Kat + Çatı Katı 9 nolu bağımsız bölüm nitelikli çatı piyesli mesken tam hisse ile tapuda ilgili adına kayıtlıdır. Taşınmazın İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunduğu ve belediye ve alt yapı hizmetlerinden tam olarak yararlandığı tespit edilmiştir. Taşınmazın N-LOFT sitesi içerisinde bulunan, 2 kat üzeri çatı katı bulunan betonarme bina olan D bloktaki 1.kat ve çatı katından oluşan 9 no'lu dubleks mesken nitelikli bağımsız bölüm olup alt katının 84,36 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Alt katta 1 adet salon, 1 adet açık mutfak, 1 adet oda, 1 adet tesisat odası ve 1 adet çamaşır odasının bulunduğu; üst katın ise 50,00 m2 alanlı olduğu( Taşınmazın betonarme dubleks meskenin brüt alaın 84,36 m² + 50.00 m² = 134,36 m ² dir )ve 2 adet oda ve 1 adet banyo-wc bulunduğu tespit edilmiştir. Dış kapı çelik kapıdır. Bütün doğramalarında ısıcamlı alüminyum malzeme kullanılmıştır. İç cephe alçı sıvalıdır. Alçı tavan ve spot ışıklar bulunmaktadır. İç kapılar Amerikan Press malzemedendir. Banyo duşakabinlidir. Odaların ve salonun zemin kaplamalarının yapılmadığı görülmüştür. Binanın mevcut haliyle %95 seviyede olduğu görülmüştür. Siteye ait, ortak alanda takriben 150 m2 alanlı yüzme havuzunun bulunduğu görülmüştür. Taşınmaz, Belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Urla merkeze 9 km, M.Fevzi Çakmak Bulvarına 350 mt, denize 500 mt uzaklıktadır. Etrafında bahçeli dubleks müstakil villalar ve siteler mevcuttur. Taşınmaz site içerisindedir. 34 adetPalmiye,22 adet cycas, 260 adet Limon sevri, 3 adet begonvil, 45 adet yucca, 1000 adet çit ve diğer dış mekansüs bitkisi olduğu bilirikişi raporundan anlaşılmıştır.

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