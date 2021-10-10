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    • Emlak&OTO
    • 10.10.2021 09:34
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    • 10.10.2021 09:34
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    Muğla Yatağan’da mülkiyeti belediyeye ait 8 adet arsa satışta

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Muğla Yatağan’daki 8 arsanın satışı dikkat çekti.

    Belediyeden 8 adet arsa satışta

    Yatağan Belediye Başkanlığı tarafından ilçede bulunan 8 arsa satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan araziler için muhammen bedel açıklanmadı.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 25.10.2021 olarak duyuruldu.

    İlanda ihaleye katılma şartlarına da yer verildi:
    İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekaleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi( Belediyeden Alınacak)
    İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    İlanı görmek için tıklayınız!

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