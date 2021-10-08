İstanbul Sarıyer'de icradan satılık 5 katlı binanın 57/5216 hisse

İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından açık artırma ile satışa çıkarılan 5 katlı binanın 57/5216 hissesi için 51 bin 852 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan hissenin satış tarihi 20.12.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

Arsa Nitelikli Taşınmazın 57/5216 Hissesinin Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, Dereboyu 1.Caddede, tapunun 7291 ada, 27 parsel numarasında kayıtlı ve Dereboyu 1.Caddeden 9 dış kapı numarası alan 326,00m2 miktarlı kayden arsa, mahallen kagir binanın 57/5216 hissesi niteliğindedir. Tamamı 326,00m2 alana sahip arsa üzerinde bodrum katt zemin katt 5 normal katt çatı kattan oluşan, zemin katında bir dükkan, diğer katlarında ikişer daire bulunan 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan B.A.K. tarzda bina bulunmaktadır. Zemin katta bulunan dükkan demir doğramalı, duvarları sıvalı-boyalıdır. Katlarda bulunan daireler brüt 120,00m2 alanlı, antre-hol, üç oda, salon, banyo-WC, balkon mahallerinden ibarettir. Dairelerde zeminler seramik ve parke, mutfaklarda tezgah üstü asma dolaplı, ahşap iç kapılıdır. Parsel üzerinde

bulunan binanın dış cephesi sıvalı-boyalı olup, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatları mevcuttur.Tapu kaydında tamamı 326,00m2 arsa olarak belirtilen taşınmazın üzerinde bulunan binanın toplam inşaat alanı yaklaşık 1.850,00m2 olup, taşınmaz alt ve üst yapısı tamamlanmış,her türlü belediye ve sosyal imkandan istifade edecek konumda, konut sahasında yer almaktadır.

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