Şanlıurfa Karaköprü'de icradan satılık 195 metrekare daire (İcradan satılık daire fiyatları)

Şanlıurfa 3. İcra Dairesi tarafından Karaköprü'de bulunan 195 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 450 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 15.11.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Şanlıurfa ili Karaköprü ilçesi Karşıyaka ada 1533 parselde kayıtlı 1.001,32 m2 alanlı 4/54 arsa paylı 3.kat 5.bağımsız bölüm numaralı mesken cinsi taşınmazın satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir.



İmar planında taşınmaz ayrık nizam 5 kat Taks:0,35,Kaks:1.75 konut+ticaret imarlıdır. Belediyenin tüm imkanlarından faydalanmaktadır. Taşınmazın üzerinde bulunduğu ana taşınmaz 2 bodrum,zemin ve 4 normal kattan ibaret olup,zemin kat depo ve dükkan olarak kullanılmaktadır.4 normal katta ise 2 şer adet mesken bulunmaktadır.



İcradan satılık daire fiyatları