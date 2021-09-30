İzmir’de 650 bin TL’ye daire! İcradan satışa çıkıyor

İzmir 27. İcra Dairesi tarafından Bayraklı'da bulunan 91 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 650 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 21 Aralık 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

İzmir İl, Bayraklı İlçe, 26321 Ada, 1 Parsel, SALHANE Mahalle/Köy, 16 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Tapu kaydında İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane Mah. 26321 ada 1 parsel A blok 4. kat 16 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz borçlu adına tam hisseli olup tapu kaydında ana taşınmazın yüzölçümü 1.964,36 M2 olup taşınmaz iki adet yedişer katlı betonarme binada bulunmaktadır. taşınmazın adresi Adalet Mah. 1643/8 sokak no: 14, A blok Kat 4 Daire 16 Bayraklı İzmir. imar palanında ayrık nizam 8 katlı her cepheden 5M çekme mesafeli konut alına isabet etmekte iken gayrimenkulun bulunduğu alanda İzmir 2. İdare mahkemesi Kararı ile 1/1000 ölçekli imar planı iptal edilmiş olup ancak 2011 yılı ruhsatlı olup bahçe mesafeliri 5 Mdir. kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır. Taşınmaz mimari projesinde Mesken olarak 3 oda 1 salon, 1 banyo, mutfak, kiler, hol, koridor ve balkonlardan ibarettir. Mutfak salon ve 1 oda balkonludur. salon ve odaların döşemesi laminant, ıslak hacimler seramik, duvarlar alçı sıvalı saten boyalı, tavan kenarları kartonpiyerli, iç kapılar Amerikan panel kapı, pencereler pvc, mutfak alt ve üst dolaplı mermerid bankolu, banyoda duşakabin, klozet, Hilton lavabo, giriş kapısı çelik kapıdır. Mesken çift cephelidir. mesken bina girişine göre sol ön cephededir. Binanın inşaat ruhsatı tarihi 01/04/2005, yapı kullanma izin belgesi 14/09/2006, binanın yaşı 14, meskenin bürüt alanı 129,00 M2planlı alanlar imar yönetmeliğine göre net alanı 91,75 mg dir bina 7 katlı bağımsız bölüm sayısı 28dir. ilaşım ve belediye hizmetlerinden yararlanır. İhale katılımcıları taşınmazı görmüş ve kabul etmiş sayılır. İİK'nun 127. maddesi gereğince taşınmazın belirleyici özellikleri ilana derc edilmiştir.

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