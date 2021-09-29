İstanbul Tuzla’da icradan ucuza daire

İstanbul Anadolu 4. İcra Dairesi tarafından Tuzla'da bulunan 89 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 545 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 20 Aralık 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

1. Normal Kat, 2 nolu daire bina girişine göre sol arka cephede kalan dairedir. Mimari projeye göre dairede net 89,81 m2 alanda salon, 3 oda, mutfak, banyo, antre hacimlerinden oluşmaktadır. Salon ve zemin döşemeleri laminant parke kaplı, duvarları alçı sıva üstü saten boyadır. Banyonun zemin döşemesi seramik kaplama, duvarları fayans kaplıdır. Mutfak mahallinde lamine mutfak dolapları ve granit mutfak tezgahı, giriş kapısı çelik, iç kapı doğramaları Amerikan panel kapı ve pencere doğramaları PVC'dir.

İlanla ilgili diğer bilgileri öğrenmek için tıklayın