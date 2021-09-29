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    • Emlak&OTO
    • 29.09.2021 09:27
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    • 29.09.2021 09:29
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    Eskişehir'de 180 bin TL'ye satılık daire! Fiyatını gören araştırmaya başladı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Eskişehir Tepebaşı'ndaki 68 metrekare 2+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    180 bin TL’ye daire! Fiyatını gören araştırmaya başladı

    Eskişehir 2. Satış Memurluğu tarafından Tepebaşı'nda bulunan 68 metrekare 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 180 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 5 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Mesken 2 oda, mutfak, antre, banyo-wc ve balkon mahallerinden oluşmuştur. Meskende odaların tabanı ahşap laminant parke, mutfak, antre ve banyo tabanları ise seramik kaplanmıştır. Banyo duvarları seramik kaplı olup diğer duvarlar plastik boya yapılmıştır. Banyoda duş, klozet ve lavoba mevcuttur. Mutfak alt üst dolapları bulunmakta olup, tezgahı granittir. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar Amerikan panel, pencereleri Pvc doğrama yapılmıştır. Mesken kombi kalorifer sistemi ile ısıtılmaktadır.Bağımsız bölümün brüt alanı 68,00 m2 dir. Elektrik ve suyu mevcuttur. Bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğe göre III. Sınıf B Grubu yapı sınıfındadır. Binanın yaşı ve genel durumu dikkate alındığında yıpranma oranının %6 olabileceği kanaati bildirilmiştir, Taşınmaz Eskişehir-Ankara çevre yoluna yaklaşık kuş uçuşu 80 metre,Vilayet Meydanına yaklaşık kuş uçuşu 2,7 kilometre mesafededir. Ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile sağlanmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

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    Haberler Emlak&OTO Eskişehir'de 180 bin TL'ye satılık daire! Fiyatını gören araştırmaya başladı
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