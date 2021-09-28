Sakarya’da 150 bin TL’ye satılık daire! Detaylar netleşti

Sakarya 1. İcra Dairesi tarafından Arifiye'de bulunan 101 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 150 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 8 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Gayrımenkul kuşbakışı Adapazarı Sapanca yoluna 390 metre, Atatürk caddesine 210 metre, merkez camiine 310 metre mesafede olup, siteler caddesi ile Zambak sokak birleşimindedir.



Gayrımenkul, Erenler Belediyesine kayıtlı mimari projesine göre net 101,95 m2 alana sahiptir.ayrıca 21,10 m2 garaj eklentisi bulunmaktadır. İki yatak odası, bir oturma odası, bir salon, bir mutfak, bir banyo+wc, bir lavabo+wc, iki balkon , antre/hol bölümlerinden oluşmaktadır. Dairenin, ıslak hacimlerinde zemin ve duvarlar tavana kadar seramik kaplama, mutfak zemin ve tezgah üstü seramik kaplama, duvarlar plastik boya, mutfak dolapları ahşap kaplama, tezgahı gramarit kaplama, antre ve hol zemin seramik kaplama, duvarları plastik boya, diğer mahallerin zeminleri laminant parke kaplama, duvarlar ve tavanlar plastik boya, tavanlarda kartonpiyer, tüm pencereler pvc, iç kapılar panel, dış kapı çelik, bina dışı dış cephe boyası, ısıtma sisteminde kalorifer(doğalgaz) olduğu görülmüştür.

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