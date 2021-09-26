Kocaeli Çayırova'da icradan satılık daire! Fiyatıyla ilgi çekiyor

Gebze İcra Dairesi tarafından Çayırova'da bulunan 3+1 130 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 402 bin 445 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 4 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Taşınmaz Çayırova mahallesi Mehmet akif ersoy caddesine cepheli 118 dış kapı numaralı üzerinde ''özçelik inşaat '' bodrum kat, zemin kat, 4 adet normal kattan ibaret her katında bir daire olan, asansörlü ve doğalgazlı , 06-10 yıllık (yıpranma payı %10) binanın 4. katında yer almaktadır. çayırova tapu müdürlüğünün kat irtifakı projesine göre daire; 3+1 şeklinde antre, salon, mutfak, wc, hol, üç oda, banyo veiki balkondan ibaret, net kullanım alanı 130,00 m2 brüt inşaat alanı, 149,00 m2 'dir. Taşınmaz 3. sınıf B yapı grubundandır. taşınmaz çayırova ilçesi, akse (özgürlük) mahallesi, yerleşim merkezinde belediye binasına, resmi kurumlara yakın, belediye hizmetlerinin tümünden yararlanmakta , ulaşım imkanları iyi ve alım satım kabiliyeti bulunmaktadır.

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