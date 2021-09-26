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    • Emlak&OTO
    • 26.09.2021 10:33
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    • 26.09.2021 10:41
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    Kocaeli Çayırova'da icradan satılık daire! Fiyatıyla ilgi çekiyor

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Kocaeli Çayırova'daki 3+1 130 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Kocaeli’de icradan satılık daire! Fiyatıyla ilgi çekiyor

    Gebze İcra Dairesi tarafından Çayırova'da bulunan 3+1 130 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 402 bin 445 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 4 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Taşınmaz Çayırova mahallesi Mehmet akif ersoy caddesine cepheli 118 dış kapı numaralı üzerinde ''özçelik inşaat '' bodrum kat, zemin kat, 4 adet normal kattan ibaret her katında bir daire olan, asansörlü ve doğalgazlı , 06-10 yıllık (yıpranma payı %10) binanın 4. katında yer almaktadır. çayırova tapu müdürlüğünün kat irtifakı projesine göre daire; 3+1 şeklinde antre, salon, mutfak, wc, hol, üç oda, banyo veiki balkondan ibaret, net kullanım alanı 130,00 m2 brüt inşaat alanı, 149,00 m2 'dir. Taşınmaz 3. sınıf B yapı grubundandır. taşınmaz çayırova ilçesi, akse (özgürlük) mahallesi, yerleşim merkezinde belediye binasına, resmi kurumlara yakın, belediye hizmetlerinin tümünden yararlanmakta , ulaşım imkanları iyi ve alım satım kabiliyeti bulunmaktadır.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Kocaeli Çayırova'da icradan satılık daire! Fiyatıyla ilgi çekiyor
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