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    • Emlak&OTO
    • 25.09.2021 08:25
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    • 25.09.2021 08:25
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    Sivas Merkez'de 2+1 daire icradan satılıktır (İcradan satılık daire ilanları)

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden icradan satılık ev, arsa, araç ilanlarına yenileri eklendi. Sivas Merkez'de bulunan 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı.

    Sivas Merkez’deki daire fiyatıyla şaşırtıyor

    Sivas Merkez'de bulunan 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 160.000 lira muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.

    İlanda, "Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Taşınmazın Özellikleri : Sivas İl, Merkez İlçe, 722 Ada, 59 Parsel, Çayyurt Mah., A Blok 1. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz tam hisselidir. Parsel üzerinde 4 adet bina bodrum+zemin+5 normal katlıdır. Taşınmazın yer aldığı A Blokta 24 daire yer almaktadır. Dış cephesi renkli dış cephe boyası, çatısı ahşap üzeri kiremit, giriş kapısı alüminyum doğrama, merdivenkovası sahanlık ve basamakları mozaik, duvarları saten boyadır. Elektrik, su, doğalgaz, asansör tesisatı faaldir. Yapı 42 yıllıktır. " gibi bilgilere yer verildi.

    İcradan satılık daire hakkında detaylı bilgi için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Sivas Merkez'de 2+1 daire icradan satılıktır (İcradan satılık daire ilanları)
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