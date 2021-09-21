Manisa Turgutlu'da 3 katlı bina mahkemeden satışa çıkartıldı (İcradan satılık bina ilanları)

T.C. Turgutlu Satış Memurluğu tarafından ilçede bulunan 3 katlı bina icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 852 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 28.10.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 821 Ada, 20 Parsel 245,07 m² miktarında olup tapuda kargir ev vasfıyla kayıtlıdır. Parsel üzerinde 3 kat 3A yapı sınıfında toplam alanı 300 m² miktarında olan betonarme bina bulunmaktadır. Her kat ayrı ayrı kullanılmaktadır. Ayrıca parselin doğu cephesinde yaklaşık 3,5 m. bir demir kapı ile geçiş yapılarak girilen yan ve arka bahçe mevcuttur.



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