İstanbul Tuzla'da icradan satılık dükkan! Detaylar netleşti

İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 161 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 730 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 16 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, batı yönünden sağlanmaktadır. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkuluk demir profildir. Binada 2 adet asansör bulunmaktadır. Binanda ısınma sistemi doğalgaz ile sağlanmaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri (zemin kat, 29 no'lu dükkan) Taşınmaz dükkan nitelikli ve zemin katta yer almaktadır. Bina girişine göre sağ köşe tarafta olup, doğu ve güney cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı bodrum katta 49 m2 (brüt 54 m2) ve zemin katta net 112 m2 (brüt 124 m2) olarak tespit edilmiştir. Taşınmazın projesine göre net kullanım alanı toplam 161 m2 (brüt 178 m2) olarak tespit edilmiştir. Projesinde zemin katta dükkan, wc ve taşınmaza ait kat bahçesi hacimlerinden, bodrum katta ise depo hacminden oluşmaktadır. Zeminleri seramik kaplı ve duvarlar boyalıdır. İç yapısı orta kalitededir. Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi, 8237 ada 12 parsel güneyinde Aydede Sokak ile kuzeyinde Muteber Sokak diğer cephesinde ise komşu parsel ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde Osmangazi İlkokulu ve Aydınlı Yıldız Cami yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır.

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