Çeşme Ilıca Plajı’na, 248 odalı Swissotel Residences Çeşme projesi geliyor

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Çeşme Ilıca Plajı, Swissotel Residences Çeşme ile yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Dünyanın öncü otel grubu Accor çatısı altındaki Swissotel markası ve yatırımcılar Miray İnşaat, Dilek Holding, ZA Madencilik konsorsiyumu ile projenin inşasına başlandı. Mimarisini Durmuş Dilekçi, iç mimarisini ise Toner Mimarlık kurucusu mimar Mustafa Toner'in üstlendiği proje, Swissotel Residences Çeşme'de birbirinden farklı metrekare ve tiplerde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler, 6 adet bağımsız villa ve 6 adet bahçe dubleks yer alıyor. 102 ile 1.300 metrekare arasında değişen dairelerin fiyatları 563 bin eurodan 10 milyon euroya kadar değişkenlik gösteriyor. Miray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Haydar İnaç, ön satış sürecinde yoğun ilgi ile karşılaştıklarını belirterek, "Swissotel marka değeri ile güneş, deniz, maviyi projede yaşayanlar için özelleştirdik. Sadece rezidans sahiplerine özel ayrılan muhteşem Ilıca kumsalı, birçok sosyal olanağı, proje kalitesi, özel mimarisi, muhteşem gün doğumu ve batımları ile ayrıcalıklı yaşam sunuyoruz" diye konuştu.

Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Dilek de daha önce hayata geçirdikleri projelerle otel işletmeciliğinde güçlü bir deneyime sahip olduklarını belirterek, "Swissotel'in de bölgede fark yaratacağına inancımız tam. Swissotel Çeşme, 365 gün lüks ve konforlu yaşamı her yönüyle hissettirecek" dedi. Proje ortaklarından ZA Beton Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın ise, bu kadar değerli bir projenin ortağı olmaktan mutlu olduklarını vurguladı.

'YENİ PROJELER YOLDA'

Tüm dünyada markalı rezidans projelerine olan ilginin hızla arttığını ifade eden Accor Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin, "Otel markalarının yönettiği rezidans projelerinin kullanıcılar için daha fazla güven yarattığını, sunulan hizmetlerden alınan memnuniyet oranlarının yüksek olduğunu ve son yıllarda markasız projelere göre çok daha fazla tercih edildiğini gözlemliyoruz" diye konuştu. Sezgin, Accor olarak dünyada 40'tan fazla rezidans projesi, 300'den fazla uzun dönem konaklama tesisi ile hizmet verdiklerini açıkladı.