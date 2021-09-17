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    • Emlak&OTO
    • 17.09.2021 10:50
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    • 17.09.2021 10:50
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    İzmir'de 240 bin TL'ye daire fırsatı! Satış tarihi belli oldu

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İzmir Buca'da 60 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İzmir’de 240 bin TL’ye daire fırsatı! Satış tarihi belli oldu

    İzmir 27.İcra Dairesi tarafından Buca'da bulunan 60 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 240 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 7 Aralık 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Kıymet takdiri günü yerinde yapılan incelemede, taşınmaz 2 oda, salon, mutfak, banyo, hol,wc, 2 balkon hacimlerinden oluşmakta olup, yaklaşık net 60 m², brüt yaklaşık 75 m² alanlıdır. Taşınmazın salon ve odalarda zeminleri laminant, duvarları boyalı, tavanları kartonpiyerlidir. Islak hacimlerde zemin kaplamaları seramik olup, banyo duvarları tavana kadar seramik kaplamadır. Banyoda duşakabin, Hilton lavabo, banyo dolabı mevcuttur. Granit tezgahlı, lake hazır mutfak dolapları bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar Amerikan panel, pencereleri pvc doğramadır. Taşınmazın projesinden farklı olarak mutfak balkonu pvc ile kapatılarak mutfağa dahil edilmiştir. Binada asansör bulunmayıp, doğalgaz tesisatı mevcuttur. Buca Belediyesi İmar Müdürlüğünden gelen yazıya göre taşınmazın arşiv kaydı bulunmamaktadır. Taşınmaz kombilidir.

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    Haberler Emlak&OTO İzmir'de 240 bin TL'ye daire fırsatı! Satış tarihi belli oldu
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