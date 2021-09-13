İstanbul Esenyurt'ta icradan satılık dükkan (Basın İlan Kurumu icradan satılık emlak ilanları)

Büyükçekmece 3. İcra Dairesi tarafından Esenyurt ilçesinde bulunan 142 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 14 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Satışa konu taşınmaz: Esenyurt ilçesi, Bağlarçeşme Mahallesi, 1172. Sokak ve 1174. Sokak köşesinde, tapunun; 2493 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı ve 1172. Sokaktan 17, 1174. Sokaktan 1 dış kapı numarası alan 235,33 m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 20/100 arsa paylı zemin kat (2) bağımsız bölüm numaralı depolu dükkanın tamamı niteliğindedir. Bodrum kat + zemin kat + 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, sekiz yıllık ömre sahip, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, onaylı projesine göre bodrum katta katın tamamında 2 bağımsız bölüm numaralı dükkana ait depo mahalli, zemin katta bir tanesi depolu olmak üzere iki dükkan, normal katlarında ikişer daireden toplam 10 bağımsız bölümlü ana binanın zemin kat ve bodrum katında, köşe konulu yer alan 2 nolu dükkan, zemin kat esas dükkan kısmı 47,50 m2, bodrum kat depo kısmı 95,25 m2 olmak üzere 142,75 m2 net alana sahiptir. Dükkanda doğrama aksamı alüminyum doğrama ve stor kepenk şeklinde, duvarları fayans kaplı, elektrik, sıhhi tesisatları ikmal edilmiş durumdadır. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda olup, civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.

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