İstanbul Silivri'de icradan satılık daire fırsatı! Detaylar belli oldu

Silivri İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 117 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 20 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Taşınmazın Silivri Belediye Başkanlığı'nın arşivde bulunan dosyasındaki projeye göre bulunduğu bina betonarme olup , 2 bodrum kat , zemin kat ve 5 normal kattan oluşmakta , taşınmaz zemin katta bulunmakta ve taşınmazın 1 mutfak 1 salon 1 banyo 1 ebeveyn banyo 3 yatak odası 1 çamaşır odası ( yerinde görülememiştir.) ve 1 balkondan oluştuğu tespit edilmiştir.Arşiv dosyasında bulunan 12/12/2016 Tarih , 2016/430 ruhsat nolu Yapı Ruhsatına göre ve 28/03/2019 Tarih , 2019/73 belge nolu Yapı Kullanma izin belgesine göre ortak alanlar dahil taşınmaz 150,735 m2 ve ortak alanlar hariç proje üstünde yapılan ölçüme göre yaklaşık taşınmaz 117,75 m2 dir.Taşınmazın bulunduğu sitenin peyzajının bakımlı olduğu , site içi yollarının yapılı olduğu , havuzunun olduğu , çocuk oyun alanı ve basket sahasının oluşturulduğu , bahçe duvarlarının yapılı olduğu , bodrum katlarında kapalı otopark , teknik hacim odası , kreş - çocuk bakım odası ( yerinde spor aletlerinin de olduğu spor salonu ), su deposu , elektrik odaları , depolar , kapıcı dairesi , kazan dairesi ve sığınağın olduğu tespit edilmiştir.

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