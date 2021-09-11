Giresun'da Bulancak Güzelyalı Mahallesi'nde icradan satılık daire

T.C. Bulancak İcra Dairesi tarafından Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan daie icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 350 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 02.11.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Bulancak Güzelyalı Mahallesi 831 Ada 6 Parsel sayılı taşınmaz 2696,29 m2 alanlı arsa üzerine kat mülkiyeti yapılmış olan betonarme binanın 2.normal katında bulunan 1/40 arsa paylı 6 Nolu mesken vasıflı Bağımsız Bölüm olup parsel üzerinde bodrum kat + zemin kat + 9 normal kat ve çatı katlı betonarme dört daireli bina vardır. Binanın zemin katı ortak alandır. Taşınmaz yaklaşık 20 yıllıktır % 20 yıpranma payı vardır. Taşınmazın bulunduğu yer şehir merkezine yakın olup dolmuş hattıyla irtibatlıdır.



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