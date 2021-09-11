Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 11.09.2021 09:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2021 09:38
    ABONE OL

    Giresun'da Bulancak Güzelyalı Mahallesi'nde icradan satılık daire

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Bulancak Güzelyalı Mahallesi'nde daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Ev alacaklara büyük fırsat

    T.C. Bulancak İcra Dairesi tarafından Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan daie icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 350 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 02.11.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar: Bulancak Güzelyalı Mahallesi 831 Ada 6 Parsel sayılı taşınmaz 2696,29 m2 alanlı arsa üzerine kat mülkiyeti yapılmış olan betonarme binanın 2.normal katında bulunan 1/40 arsa paylı 6 Nolu mesken vasıflı Bağımsız Bölüm olup parsel üzerinde bodrum kat + zemin kat + 9 normal kat ve çatı katlı betonarme dört daireli bina vardır. Binanın zemin katı ortak alandır. Taşınmaz yaklaşık 20 yıllıktır % 20 yıpranma payı vardır. Taşınmazın bulunduğu yer şehir merkezine yakın olup dolmuş hattıyla irtibatlıdır.

    İlana gitmek için tıklayınız

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Millet İttifakı’ndaki çatırdamanın nedeni ne?
    Haberler Emlak&OTO Giresun'da Bulancak Güzelyalı Mahallesi'nde icradan satılık daire
        SON DAKİKA