Trabzon Ortahisar'da 350 bin TL'ye daire! Bu fırsat kaçmaz

Trabzon İcra Dairesi tarafından Ortahisar ilçesinde bulunan 115 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 350 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 9 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Trabzon İli Ortahisar İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi 1900 ada 13 Parsel 1. Bodrum Kat 3 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz, Taşınmaz Ortahisar Belediyesi sınırları içerisinde kalmakatadır. Taşınmaz, 3 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat olmak üzere toplam 7 katlıdır. 3 nolu BB fiilen 2.katta yer almaktadır. Bina dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Çatı Örtüsü mevcuttur. Bina asansörlüdür. Isınma sistemi doğalgazlıdır. Kıymet takdirine esas bağımsız bölümün brüt alanı 35,00m², net alanı 115,00m²'dir. 3+1 olan gayrimenkul, salon, 3 oda, mutfak, banyo, duş, WC, giriş holü, antre, 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.

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