Manisa Salihli'de 2+1 daire icradan satılığa çıkartıldı (İcradan satılık daire ilanları)

T.C. Salihli 2. İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 2+1 ev icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 370 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 19.10.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Manisa İl, Salihli İlçe, 2500 Ada, 6 Parsel, KIRVELİ Mahalle, 5 Nolu Bağımsız Bölüm. Satışa konu taşınmaz, Manisa ili, Salihli ilçesi, Kırveli Mahallesi, 2500 ada, 6 parsel, 2. Kat, 5 no'lu bağımsız bölümlü, 400,00 m2 yüzölçümlü, mesken niteliklidir. Taşınmazın doğusundan 10,00 m genişliğindeki 466 sokak ve park ile cepheli ara parsel imar durumuna göre; blok nizam , 5 katlı yol cephesinden 5,00 m, yan cephesinden 3,00 m, arka bahçe 6,50 m bahçe çekme mesafeli, T.A.K.S. :% 40 ve K.A.K.S.:% 220' dir. 2500 ada, 6 parsel üzerinde konut olarak kullanılan betonarme yapı, bodrum kat, zemin kat ve 4 normal kattan ibarettir.



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