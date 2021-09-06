Samsun Canik'te 200 metrekare dükkan icradan satışa çıktı

Samsun İcra Dairesi tarafından Canik ilçesinde bulunan 200 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 294 bin 500 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 28 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Taşınmaz Samsun Canik ilçesi Yeni Mah. 1152 ada 11 nolu parsel üzerindeki asmakatlı dükkandır. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Bina betonarme taşıyıcı ve çelik malzemeden yapılmıştır.Gülhan San.Sitesinde tek katlı dükkanların bulunduğu,daha çok otomobil yan sanayi ürnleri teşhir yerleri ve tamir bakım yapıladığı bölgedir.Mevcut işyeri araç tamir ve bakım yeri olarak kullanılmaktadır.Yapının üst asmakatında wc,lavabo ve depo, altkatı tamir-bakım,ofis gibi kullanılır.İşyeri zemini beton,duvarları plastik boyalı,trapez çelik çatılı bölmeli dükkanlar arasında işyeridir. İşyeri (dükkan) Belediyece verilen belgelerde Brüt olarak 200 m2 , net olarak 175 m2 dir. Taşınmazın bulunduğu parsel 38.sokağayol olarak cephelidir.Canik Kaymakamlığına kuşbakışı 730 m., Canik Belediye Binasına 640m.,Denize 450m.,Piazza AVM ye 500 m.dir.

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