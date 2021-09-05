Edirne Uzunköprü'de 150 bin TL'ye icradan satılık daire

Uzunköprü İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 120 metrekare ev icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 150 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 20 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Edirne ili Uzunköprü ilçesi Mesçit Mah. 612 ada 1 parsel 3. kat 8 bağımsız bölüm nolu taşınmaz daire 120M² dir. Daire kaloriferli olup 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc den ibarettir. Odaların tabanları lam parke, duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. ıslak hacimler (mutfak, banyo, wc) tabanları kalebodur duvarları fayans kaplıdır. Camları plastiktir. Taşınmazın tam hissesi satılacaktır.

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