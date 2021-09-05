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    • Emlak&OTO
    • 05.09.2021 09:54
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    • 05.09.2021 09:54
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    Edirne Uzunköprü'de 150 bin TL'ye icradan satılık daire

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Edirne Uzunköprü'de 120 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Edirne’de ucuza ev fırsatı! 20 Ekim’de satışta

    Uzunköprü İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 120 metrekare ev icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 150 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 20 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Edirne ili Uzunköprü ilçesi Mesçit Mah. 612 ada 1 parsel 3. kat 8 bağımsız bölüm nolu taşınmaz daire 120M² dir. Daire kaloriferli olup 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc den ibarettir. Odaların tabanları lam parke, duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. ıslak hacimler (mutfak, banyo, wc) tabanları kalebodur duvarları fayans kaplıdır. Camları plastiktir. Taşınmazın tam hissesi satılacaktır.

    İlanla ilgili diğer detaylar için tıklayın

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