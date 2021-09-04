İnegöl Mahmudiye'de 78 metrekare dubleks daire icradan satılıktır

T.C. İnegöl İcra Dairesi tarafından Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan 78 metrekare dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 230 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 16.11.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Bursa İli İnegöl İlçesi Mahmudiye Mahallesi 407 ada 36 parsel Koca Macir sokakta bulunan 3 nolu binanın zemin + 1. kat dubleks 1 nolu adresinde bulunmaktadır. Taşınmazlara Özel Halk Otobüsleri ve özel araçlarla ulaşım sağlanmaktadır.



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