Batman’da 200 metrekare daire ucuza satışta! İşte şartlar

Batman İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 200 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 378 bin 800 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 25 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Batman İl, Merkez İlçe, 457 Ada, 3 Parsel, TİLMERÇ Mahalle/Köy, 6. Kat 25 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli.Taşınmaz mesken vasfında olup fiiliyatta 8. kattadır.Bina girişine göre sağ ön cephede ara katta konumludur.Taşınmaz mimari projesine göre 3 oda salon mutfak antre, hol banyo kiler wc/duş ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Projesiyle uyumludur.Mesken içi zeminleri seramik kaplama duvarları saten alçı üzere plastik boyalıdır.Banyo mutfak bölümleri duvarlar tavan seviyesine kadar fayanskaplı zeminleri seramiktir.Percereleri pvc doğrama, iç mekan kapıları ahşap panel kapılıdır.Isınma sistemi dogalgaz kombilidir.Taşınmazın bulunduğu bölge gelişimini tamamlamış orta ve yüksek gelir kesim tarafından tercih edilmektedir. ulaşım imkanları iyi, altyapı ve teknik sorunları yoktur.

İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın