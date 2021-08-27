Mersin Toroslar'da daire icradan satılıktır

T.C. Mersin 1. İcra Dairesi tarafından Mersin Toroslar'da bulunan daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 130.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 06.10.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 2984 ada 1 parsel numaralı 22.482,00 m² lik ARSA vasfındaki taşınmazın üzerine tesis edilen kat irtifakına esas 40/10862 arsa paylı Y blok 1. kat (3) no.lu bağımsız bölüm MESKEN vasfında (1/1) tam hisse olarak borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmazın bulunduğu mahal dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması amacı ile Belediye tarafından yapılan sosyal konutların bulunduğu mevkidir. Taşınmaza yakın konumda okullar, Su depolama alanı, Hastaneler, Kültür Sitesi ve kamu kurumlarına ait birimler mevcuttur. İşbu bölge Mersin il merkezine 4 km mesafededir.



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