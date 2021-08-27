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    • Emlak&OTO
    • 27.08.2021 08:40
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    • 27.08.2021 08:40
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    Gemlik Hamidiye'de 57 metrekare dükkan icradan satışa çıkartıldı | İcradan satılık dükkan ilanları

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, dükkan, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Gemlik Hamidiye'de 57 metrekare dükkan fiyatıyla ön plana çıktı.

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    T.C. Gemlik İcra Dairesi tarafından Gemlik Hamidiye'de bulunan 57 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 300.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 22.10.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar: Satışa konu taşınmaz Bursa ili, Gemlik ilçesi, Hamidiye mahallesinde kain Tapu Sicilinde 905 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 2.396,99 m2 sahalı kat irtifakı kurulmuş arsa niteliğindeki ana binada C blok 1. Bodrum katta 50/2400 arsa paylı 11 nolu dükkandır. Parsel üzerinde betonarme karkas sitemde inşa edilmiş A-B-C bloktan oluşan her biri altışar katlı site bulunmaktadır. C blok parselin doğu kısmındadır.

    İlana gitmek için tıklayınız

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    Haberler Emlak&OTO Gemlik Hamidiye'de 57 metrekare dükkan icradan satışa çıkartıldı | İcradan satılık dükkan ilanları
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