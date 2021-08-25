İzmir Konak'ta 292 metrekare ticari bina mahkemeden satılıktır

T.C. İzmir 5. Satış Memurluğu tarafından İzmir Konak'ta bulunan 292 metrekare ticari bina icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 6.000.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 29.09.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Taşınmaz tapunun İzmir İli, Konak İlçesi, İsmet Kaptan Mahallesi, 1026 ada, 9 parselinde 292,50 m2 yüzölçümü ve "mağaza" cinsiyle; 1/4 payı SANİYE SUBAŞ, 1/4 payı BARBARA BAUR, 1/4 payı AYLİN SERRA SUBAŞ, 1/4 payı KARİN DOROTHEA LİPKE SUBAŞ adına kayıtlı bulunmaktadır. Tapu kaydında taşınmazın cinsi "mağaza" olarak belirtilmişse de keşif esnasında taşınmazın otopark olarak kullanıldığı,1. Katın ise ofis olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Taşınmaz, 1372 Sokağa cephelidir.



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