Manisa Turgutlu'da icradan satılık 95 metrekare daire (Satılık daire ilanları)

T.C. Turgutlu İcra Dairesi tarafından Manisa Turgutlu'da bulunan 95 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 200.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 06.10.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Manisa İl, Turgutlu İlçe, 330 Ada, 20 Parsel, YILMAZLAR Mahalle/Köy, 3.kat 4 nolu b.bölümde kayıtlı Mesken vasıflı Tam hisseli taşınmaz. 4 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz konum olarak Şehitler yolu caddesine ve avukatlar sokağına yakın bir konumdadır. Muratdağı sok. cephelidir. 1997 tarihinde 2073 numaralı inşaat ruhsatı ile yapılmıştır. Yapı kullanma belgesine rastlanmamıştır. Taşınmazın yaklaşık 21 yıllık bir bina olduğu değerlendirilmiştir. Betonarme karkas yapıda olup, 3A grubuna girmektedir. Mesken amaçlı olarak kullanılmaktadır.



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