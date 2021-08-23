Darıca Yenimahalle'de 2+1 105 metrekare daire icradan satılığa çıkartıldı

T.C. Gebze İcra Dairesi tarafından Darıca'da bulunan 105 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 315.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 05.10.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Kocaeli İl, Darıca İlçe, 2657 Ada, 6 Parsel, YENİ Mahalle/Köy, A blok/ 4. kat/ 14 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Kıymet takdirine esas konu taşınmaz ; Kocaeli ili Darıca ilçesi,Yeni mah. Ören Baba sokak Dış kapı no:2 posta adresli yerde bulunmaktadır.Açık olarak? Tuzla Caddesi üzerinde güneybatı yönünde devam edilir. Sağ kolda bulunan Kahveciler Sokağa dönülerek yaklaşık 100 metre sonra sol kolda bulunan Kavala caddesine girilir.



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