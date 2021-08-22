İstanbul’un ortasında ucuza arsa fırsatı! 13 Ekim’de satışta

Bakırköy İcra Dairesi tarafından Esenler'de bulunan 97 metrekare arsa ve tek katlı yapı icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa ve tek katlı yapı için 591 bin 315 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsa ve tek katlı yapının satış tarihi 13 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Satışa ilişkin dosyada mevcut 27/07/2020 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; Esenler İlçesi, Birlik Mahallesi, 789.Sokakta, tapunun 757 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı ve 789.Sokaktan 11 dış kapı numarası alan 97,44m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. 789.Sokağa paralel cephesi 9,50mt, yola dik ortalama derinliği 10,60mt olan ve tapu kaydında tamamı 97,44m2 alana sahip arsa olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde, 89m2 alana sahip, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan tek katlı yapı yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu yapı boş durumda olup, kapı ve pencereleri kısmen tuğla duvar örülmek suretiyle kapatılmış durumda, yol cephesinde demir doğramalı dükkan girişi mevcut olup, halihazır durumu itibariyle ekonomik ömrünü tamamlamış durumda ve enkaz bedeline haizdir. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır." denilmektedir



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