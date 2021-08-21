Gaziantep'te icradan satılık 3+1 daire fiyatıyla dikkat çekiyor

Nizip İcra Dairesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 145 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 350.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 20.10.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Harbaba-Hayr. Yol Mevkii, 1490 Ada, 1386 Parselde bulunan 4.663,31m² yüzölçümlü arsa üzerinde A Blok 1. Kat, 4 Nolu mesken nitelikli taşınmaz. Meskenin arsa payı 100/1000'dir. Tam hisselidir. Taşınmaz ilçenin yerleşim yeri bölgesinde bulunmakta ve tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz Mustafa Kökmen ve Kanuni Sultan Süleyman Bulvarları ile ADN hastanesine yakın konumdadır. Parsel üzerinde site şeklinde inşa edilmiş bulunan 7 adet bina mevcut olup, binalar bodrum kat+zemin kat+4 normal kat olmak üzere 6 katlı olarak inşa edilmiştir.

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