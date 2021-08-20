Samsun'da icradan ucuza satılık dükkan! Detaylar belli oldu

Samsun İcra Dairesi tarafından Canik'te bulunan 173 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 1 milyon 631 bin 659 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 14 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Binanın iç cephe sıva ve boya işleri tamamlanmıştır. Yapıda elektrik, doğalgaz ve su tesisatları çekilidir. Zemini şap betonu olup zemin döşemeleri yapılmamıştır. Kapı doğramaları takılmamıştır. Parsel Ahi Evran Sokak ile 20. Sokağın kesiştiği köşe başı konumundadır. Etrafı tamamen meskûn olup, çevresinde işyeri olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır. Topoğrafik olarak düz bir arsa yapısına sahip bölgededir. Geometrik olarak dörtgen formdadır. Söz konusu taşınmazın 800m güneyinde Medicana Hastanesi, 375m güneyinde eski Samsun 19 Mayıs Stadı bulunmaktadır. Taşınmazın kuzey yönünde bulunan Piazza AVM yaklaşık 130m, Atatürk Bulvarı ise 240 m mesafede olup taşınmaz çevresinde hem sosyal hem ticari faaliyetlerin yapıldığı anemon otel, doğu park ve atölyelere yakın konumdadır. Her türlü Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup,toplam kıymeti 1.631.659,68 TL olarak takdir edilmiştir.

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