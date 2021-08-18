Ataşehir'de icradan satılık ucuza daire fırsatı! 27 Eylül'de satışta

İstanbul Anadolu 2.İcra Dairesi tarafından Ataşehir'de bulunan 120 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 468 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 27 Eylül 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

İstanbul İl, Ataşehir İlçe, 3265 Ada, 23 Parsel, İÇERENKÖY MAHALLESİ Mahalle/Köy, 40 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz 8.Kattadır, bina betonarme karkas bina olup giriş katları dükkan diğer katları meskendir. Bina içinde çift asansör ve yangın merdiveni vardır, binaya ait Oyacı Sokak üzerinden irtibatlı kapalı otopark alanı bulunmaktadır, bina dış cephesi sıvalı boyalı olup merdivenler mermer kaplıdır, binada her katta 4 daire bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz daire antre banyo wc mutfak salon, 3 oda ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Salon ve odaların zemini parke kaplı duvarları saten alçı üzeri boyalıdır. Dairenin tüm camları çift camlı doğramalıdır giriş kapısı çelik kapıdır. Ayrıca daire tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanmakta olup ısınma şekli doğalgaz kat kaloriferlidir. Daire üzerinde Alaettin Kavalcıya ait 52.000 TL değerinde intifa hakkı bulunmaktadır.

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