İstanbul’da yatırımlık fırsat! İcradan satılıyor

İstanbul Anadolu 10.İcra Dairesi tarafından Tuzla'da bulunan 380 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 1 milyon 755 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 16 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

İstanbul İl, Tuzla İlçe, 8364 Ada, 1 Parsel, AYDINLI Mahalle/Köy, İstanbul İli, Tuzla İçesi, Şifa(Aydınlı) Mahallesi,(8364 ada,1 parselde kain) İnönü Caddesi Şifa Park A.V.M No:106 adresinde bulunan ana taşınmaz 3 yol altı 4 yol üstü olmak üzere toplam 7 kattan oluşmaktadır. Ana taşınmazın 50 adet ofis işyeri bulunmakta olup toplam brüt alanı yaklaşık 21.250,00 m2?dir.Ana taşınmazın 3. Bodrum katında otopark, 2.Bodrum katında otopark ve düğün salonu, 1.Bodrum katında A.V.M girişi, 2 adet depolu dükkan, 6 dükkan, Zemin katında 13 adet dükkan, 1.Normal katında 12 adet dükkan, 2.Normal katında 5 adet restoran ve 3 dükkan, 3.Normal katında sinema, oyun alanı, dükkanlar ve büfe mekanları bulunmaktadır. Ana taşınmazın, jeneratör sistemi, kapalı otoparkta yangın spring sistemi, yangın alarm sistemi, 4 adet asansör, her katta 2 adet yürüyen merdiven, 4 adet yangın merdiven bulunmaktadır. Ana taşınmazın yerleri granit kaplıdır, tavanlar alçıpan ve ahşap dekoratif asma tavan bulunmaktadır. A.V.M orta kısmında galeri boşluğu bulunmakta ve dükkanlar boşluğun etrafında konumlanmış şekildedir. Ana taşınmaz yaklaşık 8 yıllıktır ve girişi İnönü Caddesindedir. Dava konusu taşınmazların İstanbul İli, Tuzla İçesi, Şifa (Aydınlı) Mahallesi,(8364 ada,1 parselde kain) İnönü CaddesiNo:106 adresinde bulunan Şifa Park A.V.M ana taşınmazda bulunan tapuda zemin kat (Yerinde yapılan keşifte 12 nolu ve 16 nolu taşınmazların A.V.M nin İnönü Caddesindeki ana giriş kapısından içeri girildikten sonra bir üst katta yani 1. Katta yer almakta oldukları görülmüştür.)12 ve 16 nolu dükkan nitelikli bağımsız bölümlerdir.

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