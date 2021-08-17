Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 17.08.2021 10:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2021 10:57
    ABONE OL

    Diyarbakır Çınar'da icradan satılık tarım arazisi

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Diyarbakır Çınar'da 75 bin 749 metrekare tarım arazisi fiyatıyla ön plana çıktı.

    Diyarbakır Çınar’da icradan satılık tarım arazisi

    Çınar İcra Dairesi tarafından Diyarbakır'da bulunan 75 bin 749 metrekare tarım arazisi icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarım arazisi için 384 bin 353 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 9 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Diyarbakır İl, Çınar İlçe, 112 Ada, 16 Parsel, BALLIBABA Mahalle/Köy, KEKLİK TEPE Mevkii, Diyarbakır ili çınar ilçesi 112 ada 16 parselde kayıtlı 75.749,6 yözölçümlü ballıbaba mahallesi kekliktepe mevkisinde bulunan Satışa konu taşınmaz parselleri üzerinde kuru şartlarda üretimi yapılan buğday arpa mercimek yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın kdv oranı %18 dir.

    İlanla ilgili diğer detaylar için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İP’li Ağıralioğlu vatandaşa “yobaz” dedi
    Haberler Emlak&OTO Diyarbakır Çınar'da icradan satılık tarım arazisi
        SON DAKİKA