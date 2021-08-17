Diyarbakır Çınar’da icradan satılık tarım arazisi

Çınar İcra Dairesi tarafından Diyarbakır'da bulunan 75 bin 749 metrekare tarım arazisi icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarım arazisi için 384 bin 353 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 9 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Diyarbakır İl, Çınar İlçe, 112 Ada, 16 Parsel, BALLIBABA Mahalle/Köy, KEKLİK TEPE Mevkii, Diyarbakır ili çınar ilçesi 112 ada 16 parselde kayıtlı 75.749,6 yözölçümlü ballıbaba mahallesi kekliktepe mevkisinde bulunan Satışa konu taşınmaz parselleri üzerinde kuru şartlarda üretimi yapılan buğday arpa mercimek yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın kdv oranı %18 dir.

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