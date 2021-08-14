Denizli Çivril'de müstakil ev ve eklentileri ile ahır icradan satılığa çıkartıldı

Denizli Çivril İcra Dairesi tarafından Çivril'de bulunan müstakil ev ve eklentileri ile ahır icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan mülk için 110.558 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan mülkün satış tarihi 28.09.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Denizli İl, Çivril İlçe, 104 Ada, 3 Parsel, TEKKE Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmaz tapuda arsa olarak kayıtlı olup, çevresinde konut ve zirai amaçla kullanılan yapılaşmaların gözlemlendiği, imar planı dahili, yol su elektrik ve çevre temizliği gibi resmi kurum hizmetlerinden faydalanan, üzerinde mesken olarak kullanılan 79 m² taban alanında ahşap çatılı, kiremit örtülü, bir katlı betonarme yapı; 27 m² taban alanında teras olarak kullanılan üzeri açık betonarme yapı; 103 m² taban alanında depo ve ahır olarak kullanılan ahşap çatılı, kiremit örtülü, bir katlı kagir yapı ve 77 m² taban alanında güneşten ve yağmurdan korunma amaçlı kullanılan çelik konstrüksiyon, galvaniz sac örtülü sundurmanın gözlemlendiği imarlı arsadır. Taşınmazın tam hissesi satılmakta olup, tapu takyidatları tapu kaydındaki gibidir.



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