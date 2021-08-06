Karadeniz'in incisi Samsun'da icradan satılık ucuza daire fırsatı

Samsun İcra Dairesi tarafından Canik İlçesinde bulunan108 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 270 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 1 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Dava konusu taşınmazın bulunduğu A Blok, betonarme karkas yapı tekniği ile yapılmış 4 Bodrum, zemin ve 9 normal kattan oluşmaktadır.Bina dış cephe kaplaması, sıvası ve boyası yapılıdır. Bina girişi dekoratif duvar kaplamaları ile zeminde granit seramik kaplıdır. Kat holleri tabanda mermer kaplı duvarlar alçı sıva boyası yapılıdır. Binada çift asansör bulunmaktadır. Doğalgaza ait ana kolon hattı yapılıdır. Taşınmazın bulunduğu 6.Normal Kat 54 Nolu Bağımsız Bölüm asansörde 10.katta yer almaktadır.Mimari projesine göre; Salon+Mutfak, 2 Yatak Odası), Antre,wc, Banyo, Balkon kısımlarından oluşmaktadır.Keşif tarihi itibariyle bağımsız bölüm kapısı kapalı olduğundan iç kısmında inceleme yapılamamış, içerisinde eksik imalat olmadığı ve iskan edilebilir olduğu kabulü ile değerlendirme yapılmıştır. Bağımsız bölüm dış kapısı çelik kapıdır. Bağımsız bölümde doğalgaz saati takılı değildir.Mesken mimari projesine göre balkon hariç Net 76.73 m2 ve balkon 21.50 m2 dir. İnşaat alan fişine göre brüt 108 m2 inşaat alanlıdır.

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