Hatay'da 120 bin TL'ye daire fırsatı! 29 Eylül'de satışta

Hatay İcra Dairesi tarafından Antakya İlçesinde bulunan 4+1 123 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 120 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 29 Eylül 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Taşınmazın bulunduğu bina 3 B yapı sınıfında zemin kat+5 normal kattın oluşmaktadır. Binada asansör yoktur. Merdivenler mozaik kaplıdır, korkuluklar demirdir. Yaklaşık 45 yaşındadır. 3B yapı sınıfındadır. Konu daire, fiili durumda;1 salon, 4 oda, 1 mutfak, 1 banyo , 1 wc'den müştekildir. Alanı yaklaşık 123 m²dir. Daire kapısı ve iç kapılar ahşaptır. Pencereler alimünyum doğramadır, zemini karo kaplı, mutfak dolapları ahşap tezgahı suni mermerdir. Soba ile ısıtmalıdır.

İlanla ilgili bilgiler için tıklayın