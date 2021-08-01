İzmir'de icradan satılık daire! Tarih belli oldu

İzmir 3.İcra Dairesi tarafından Karabağlar İlçesinde bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 275 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 25 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

İzmir İl, Karabağlar İlçe, 6453 Ada, 16 Parsel, Basın sitesi Mahalle/Köy, 4 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı taşınmaza metro, dolmuş ve otobüs ile ulaşım mümkündür. Taşınmazın yer aldığı ana gayrimenkulde kat mülkiyeti kuruludur. Parselde tek adet blok yer almaktadır. Bina 2 adet bodrum kat+zemin kat+7 adet normal kattan müteşekkildir. Binada 2.bodrum katta 1 adet mesken, diğer katlarda 2'şer adet mesken olmak üzere toplam 11 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Binada asansör ve doğalgaz tesisatı mevcuttur. Konu mesken 3+1 olup 01.05.2014 öncesi ruhsat alan binalardan olduğundan Maliye Bakanlığının KDV Genel Tebliğine uygun olarak projeden yapılan ölçüme göre net 95 m2, brüt (duvarlar dahil) 110 m2 alana sahiptir. Mesken salon, mutfak, 3 oda, banyo-wc, wc, kömürlük, antre ve 1 balkondan oluşmaktadır. Mesken sokağa bakmaktadır.

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