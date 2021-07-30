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    İzmir’in merkezine 4 milyar TL’lik proje

    Rönesans ve Tekfen ortaklığındaki Florya Gayrimenkul’ü satın alan Folkart Yapı, İzmir merkezde 4 milyar lira yatırım bedeliyle yeni bir gayrimenkul projesi için kolları sıvadı.

    Yavuz Karaman TAKVIM
    İzmir’in merkezine 4 milyar TL’lik proje

    Folkart Yapı'nın, Rönesans Holding ile Tekfen Holding'in yüzde 50'şer payla ortak olduğu Florya Gayrimenkul'ün tamamını satın almak üzere başlattığı süreç sonuçlandı. Rekabet Kurulu Folkart'ın 50 milyon 500 bin dolarlık satın alma girişimini onayladı.

    Rekabet Kurulu'nun onayı sonrasında gerekli ödemeler ve hisse devirleri yapıldı. Bu gelişmenin ardından bugüne kadar İzmir'de inşa ettiği çok sayıda yaşam alanıyla dikkat çeken Folkart, İzmir'in merkezinde Körfez manzaralı 4 milyar lira yatırım değerine sahip yeni ve iddialı karma bir proje hazırlığına da başladı.

    2 BİN KİŞİYE İŞ
    Folkart Yönetim     Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yeni satın aldıkları şirketin kentin merkezindeki 44 bin 500 dönümlük arazisinde Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırımlarından birini hayata gerçekleştireceklerini açıkladı.


    Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak

    Mesut Sancak, "2 bin kişiye istihdam sağlayacak bu proje, 4 milyar liralık yatırım değeri taşıyacak" dedi. Folkart'ı 'Hayat buna değer' sloganıyla, 15 yıl önce Türkiye'de sektörün liderliğini üstlenme hedefiyle iddialı bir şekilde kurduklarını hatırlatan Sancak, her yeni projede daha iyisine, daha güzeline ve estetik açıdan en ileri olana yöneldiklerini vurguladı. Mesut Sancak, Körfez manzaralı bu özel alanda, karma, çok işlevli, yeşil alanların öne çıktığı, peyzajıyla Türkiye'ye örnek olacak, yenilikçi ve mimari açıdan ustalığın zirveye taşınacağı özel bir proje üreteceklerini belirtti.

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