Emlak vergileri yeniden belirlendi

2022 ve 2025 yılları arasında uygulanacak emlak vergi değerleri belirlendi. Değerlerde çok ciddi artışlar yaşanırken; vatandaşlar da bu artış oranlarına itiraz etmeye başladı. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, 30 Haziran itibariyle askıya çıkan değerlerde yüzde 100'ün çok çok üzerinde artışlar yapıldığını vurguladı. Kiraz, askıya çıkan bu değerlere karşı vergi mahkemelerinde dava açma süresinin 30 gün olduğunu, bu sürenin 30 Temmuz'da dolacağını belirterek, şöyle konuştu: "Dava açma süresi 20 Temmuz'da adli tatilin başlaması nedeniyle kendiliğinden 1 Eylül'e ve yasa gereği adli tatilin son gününe denk gelen süreler için 1 hafta uzaması ile 7 Eylül'e uzamış oldu. Yani, emlak vergi değerleri ile ilgili olarak son dava açma süresi 7 Eylül olacaktır."