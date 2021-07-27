Şanlıurfa'da icradan satılık kelepir daire! Fiyatıyla şaşırtıyor

Şanlıurfa 1.İcra Dairesi tarafından Haliliye İlçesinde bulunan 156 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 295 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan villanın satış tarihi 26 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Şanlıurfa İl, Haliliye İlçe, 94 Ada, 786 Parsel, Paşabağı Mahallesinde 2 kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın girişi çelik kapı giriş ve koridor ve oda zeminleri laminat parke kaplama duvarlar kağıt kaplama mutfakta dolap mdf lam tezgah mermer zemini parke duvarlar fayans banyo ve zeminler seramik iç kapılar panel mobilya pencereler pvc bürüt 178,00m2 net 156,00m2 kullanım alanı vardır. 3 oda 1 salon mutfak banyo 4 adet balkondan oluşur.1 adet alaturka wc vardır. mesken bakımsız asansör yok doğalgaz tesisatı var.



İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın