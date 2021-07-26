Afyonkarahisar Merkez'de 165 metrekare dükkan icradan satılığa çıkartıldı

Afyonkarahisar İcra Daire'si tarafından Merkez'de bulunan 165 metrekare dükkan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan çin 350.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 28.09.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi:



Toplu taşıma araçlarının güzergâhına yakın mesafede yer almaktadır. Ulaşım sıkıntısı bulunmadığı gözlemlenmiştir. Şehir merkezine yaklaşık4km. mesafede yer almaktadır. Taşınmaza ait;1. küçük sanayi sitesinin tamamı için tanzim edilmiş Cilt :1, Sahife: 31 Dosya: 25 sayılı iskan ruhsatı bulunmaktadır. Yapıların yığma sistemde olduğu ve iskan ruhsatının 107 adet 48m², 143 adet 34m² 98 adet 126m², 33 adet 168m² yapı olmak üzere toplam 35.040 m² yapı alanı için tanzim edildiği anlaşılmaktadır.



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