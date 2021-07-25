Denizli Serinhisar'da 17 bin 196 m² tarla icradan satılığa çıkartıldı

Denizli Acıpayam İcra Daire'si tarafından ilçede bulunan 17.196 m² tarla satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 173.589 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 29.09.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Serinhisar İlçe,

141 Ada, 17 Parsel, AYAZ Mahalle/Köy, KARACAÖREN Mevkii,

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Vasıfları: Serinhisar İlçesi Ayaz Mahallesi eğrikavak mevkii 141/17 Parsel 17196,53 m2 tarla vasıflı taşınmazın , 1/1 hissesi borçlu adına kayıtlıdır.

Toprak yapısı killi-tınlı, taşlı, kuru, eğimi %7. Mahalle merkezine 4570m uzaklıkta, 3. ve 7. sınıf tarım arazisidir.

Üzerinde yaklaşık 8 dekarlık kısmında tel çitle çevrili ceviz bahçesi, bir kısmında ekonomik değeri olmayan çalı olan, boş tarladır. taşınmaz üzerinde 174 adet 2-3 yaş arası ceviz ağacı vardır.taşınmaz etrafında yaklaşık 330 metre tel çit tesis edildiği görülmüştür.

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