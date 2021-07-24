Denizli Çivril'de 3404 m² tarla icradan satılışa çıkartıldı (İcradan satılık ilanları)

T.C. Çivril İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 3404 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 34.660 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 07.09.2021 olarak duyuruldu.



İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi: Denizli İl, Çivril İlçe, 178 Ada, 213 Parsel, SUNDURLU Mahalle/Köy, Denizli ili Çivril ilçesi178 ada 213 parsel Sundurlu Mahallesinde kayıtlı taşınmaz tapu kayıtlarına göre tarla vasıflı olup,halihazırda tarla olarak kullanılmaktadır.Taşınmazların,topoğrafik olarak düz taban arazisi oludu,toprak yapısı olarak killi-tınlı toprak yapısında,toprak profili ve su tutma kapasitesi iyi,sulu tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.Taşınmazlar konum olarak Sundurlu mahallesi meskun alanlarına nispeten yakın olup,kadastral yola cephesi bulunmaması sebebiyle ulaşım komşu parsel üzerniden sağlanmaktadır.



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