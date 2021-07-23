Denizli Çivril'de 6 bin 190 m² tarım arazisi mahkemeden satılığa çıkartıldı

T.C. Çivril Satış Memurluğu tarafından ilçede bulunan 6 bin 190 metrekare tarım arazisi mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 53.605 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 29.11.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İlİ Çivril İlçesi Çıtak mahallesi 528 Ada, 13 Parsel sayılı sulu tarım arazisi vasfında taşınmaz,

Yüzölçümü : 6.190 m2

İmar Durumu : Dosyasındadır

Kıymeti : 53.605,40 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir

1. Satış Günü : 29/11/2021 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Çivril Belediyesi 3 ncü kat encümen toplantı salonu önünde -



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