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    • Emlak&OTO
    • 23.07.2021 08:37
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    • 23.07.2021 08:37
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    Denizli Çivril'de 6 bin 190 m² tarım arazisi mahkemeden satılığa çıkartıldı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Denizli Çivril'de 6 bin 190 m² tarım arazisi fiyatıyla ön plana çıktı.

    Yatırım yapacaklar dikkat! Uygun fiyata...

    T.C. Çivril Satış Memurluğu tarafından ilçede bulunan 6 bin 190 metrekare tarım arazisi mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 53.605 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 29.11.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    1 NO'LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : Denizli İlİ Çivril İlçesi Çıtak mahallesi 528 Ada, 13 Parsel sayılı sulu tarım arazisi vasfında taşınmaz,
    Yüzölçümü : 6.190 m2
    İmar Durumu : Dosyasındadır
    Kıymeti : 53.605,40 TL
    KDV Oranı : %18
    Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir
    1. Satış Günü : 29/11/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
    2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
    Satış Yeri : Çivril Belediyesi 3 ncü kat encümen toplantı salonu önünde -

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    Haberler Emlak&OTO Denizli Çivril'de 6 bin 190 m² tarım arazisi mahkemeden satılığa çıkartıldı