Bursa İnegöl'de 5 katlı yurt binasının 1/2 hissesi satılıktır

T.C. İnegöl İcra Dairesi tarafından Bursa İnegöl'de bulunan 5 katlı yurt binasının 1/2 hissesi icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan hisse için 607.576 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan hissenin satış tarihi 24.08.2021 olarak duyuruldu.



İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi: Bursa İl, İnegöl İlçe, 1542 Ada, 44 Parsel, KEMALPAŞA Mahalle/Köy, Taşınmazın il bilgisinin Bursa, ilçesinin İnegöl, mahallesinin Kemalpaşa, ada numarasının 1542,parsel 44,ana taşınmaz niteliğinin arsa, yüzölçümünün 238,33m2 olduğu ve dosya borçlusu Nihat İlker'in bu taşınmaz üzerinde 1/2 oranında hissedar olduğu görülmüştür. Taşınmaz 1/1000 ölçekli İnegöl revizyon uygulama imar plan sınırları içinde olup konut alanı lejantlıdır.



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